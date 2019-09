Gordon: ’Nog nooit zo gelukkig geweest’

Dat vertelt hij in een video op Instagram, waarin hij net van een meeting terugkomt. „Het was echt zo bijzonder weer.” Gordon is er trots op dat hij komende zondag precies twee maanden clean is. Hij noemt het geen kwestie van volhouden, maar ’het is gewoon een ander leven’. Naast het stoppen met drank en drugs traint hij veel. „En heel eerlijk, dit is toch eigenlijk een veel beter leven. En ik kan het eigenlijk ook iedereen aanraden. En ook op vakantie gewoon naar meetings gaan, anders red je het niet.”

Eind juli maakte Gordon bekend dat hij zijn leven een drastische wending ging geven, door in te checken bij een verslavingskliniek in Zuid-Afrika. Half augustus kwam hij weer thuis en vanaf toen is hij naar AA-meetings gegaan. Ook kreeg hij goed nieuws op muzikaal gebied: zijn stembanden waren ondanks zijn alcohol- en drugsgebruik van de afgelopen jaren nog goed genoeg om zijn zangcarrière weer op te pakken.