Acteur Martijn Vogel (31) getroffen door herseninfarct

Hij beschrijft daar hoe hij precies een week geleden op straat zijn hond aan het uitlaten was. „En ineens begon de wereld om me heen te draaien en kon ik letterlijk niet meer op mijn eigen benen staan. Alsof een komeet me raakte en mijn zicht wegnam.”

Vervolgens kwam hij op de spoedeisende hulp van het AMC terecht. „Daar hingen ongeveer twintig mannen in witte jassen over me heen, want ik was nogal een attractie met mijn 31 jaar.” Een scan wees uit dat Martijn Vogel een herseninfarct had.

„Inderdaad, 31 jaar is jong. En ik vind het nog steeds moeilijk om te accepteren dat mijn lijf iets anders in gedachten had die dagen dan ikzelf, want ik had nog wat afspraken staan. Om dit op deze leeftijd mee te maken, voelt gek en eenzaam. Daarom vind ik het goed om erover te praten, want wellicht zijn er ook anderen die dit hebben meegemaakt of (hopelijk niet) mee gaan maken.”

Met enig gevoel voor humor laat hij weten dat het nog steeds niet goed met hem gaat. „Vandaag is de wereld nog groot en veel, ben ik schrikkerig, wankelig, heb ik moeite met de letter L en droom ik regelmatig dat ik Britney Spears ben. Maar hé, er zijn ergere dingen. Ik leef tenminste nog.”