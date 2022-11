Premium Het beste van De Telegraaf

Donkere wolk boven bruiloft dochter Donald Trump

Komende zaterdag stapt Tiffany (29), de jongste dochter van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump (76), in het huwelijksbootje. De locatie waar het grootse festijn zal plaatsvinden: Mar-a-Lago. Het bekende resort van de tycoon waar de FBI in augustus een inval deed, nadat hij ervan beschuldigd werd documenten uit het Witte Huis te hebben gestolen. Alsof een bruiloft organiseren nog niet stressvol genoeg is, lijkt er een donkere wolk boven het huwelijksfeest van Tiffany te hangen.