Kijk-hit ’Emily in Paris’ nu verboekt

In de Verenigde Staten waren sinds de jaren zeventig filmverboekingen, ’novelisations’, al populair in de supermarkt of drogisterij. Regisseur Quentin Tarantino groeide ermee op en besloot vorig jaar zijn eigen film Once upon a time in Hollywood te ’verboeken’.

In Nederland kwam het fenomeen met Zwartboek pas echt van de grond. Wat series betreft kennen ook Flikken Maastricht en zelfs de soap Goede tijden, slechte tijden hun eigen boekversies.

Lily Collins

De paperback Emily in Paris bevat het verhaal van het eerste seizoen van de reeks, waarin Lily Collins (dochter van de popster Phil) het hoofdpersonage vertolkt. Het boek wordt verteld vanuit het perspectief van Emily zelf, de marketing manager uit Chicago die haar droombaan vindt in Parijs. Ze probeert werk, vrienden en de liefde te combineren en loopt in de dramady onder meer op tegen grote culturele verschillen.

De Amerikaanse millennial, die net niet de kledingstijl van Parisiennes onder de knie heeft, ontdekt verwonderd hoe in de Lichtstad om half 11 ’s ochtends het kantoor nog is uitgestorven en werken in het weekend uit den boze is terwijl een affaire met een klant juist weer totaal geen probleem is.