Netflix komt weer met natuurdocu

In de docureeks zal elke aflevering over een andere oceaan gaan, aldus Netflix in een persbericht. „De oceanen op deze planeet bedekken 70 procent van de oppervlakte maar er is maar weinig bekend over het unieke karakter van elke oceaan. De serie zal de diversiteit vieren van de grootste leefgebieden van onze planeet en de buitengewone wezens die daarin leven.”

De nieuwe show is onderdeel van een deal die Netflix heeft gesloten met producent James Honeyborne, de man achter Blue Planet II van de BBC. De streamingservice dook eerder dit jaar voor het eerst in de natuurwereld met Our Planet, waarin voice-over David Attenborough de kijker vooral een natuurbehoudboodschap gaf. Die serie werd dan ook in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds gemaakt.

Het zal nog even duren voordat Oceans te zien is op de streamingservice. Volgens Deadline gaat de productie dit najaar van start.