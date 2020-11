Zweedse prins Carl Philip lanceert nieuw designmerk

De 41-jarige Carl Philip, die zich als designer presenteert onder de naam Carl Philip Bernadotte, is opgetogen. „Vandaag is een bijzondere dag voor ons! We slaan nieuwe wegen in met de lancering van NJRD”, aldus de zoon van koning Carl Gustaf. Bijzonder ook omdat Nordic Nest, dat wereldwijd Scandinavisch design verkoopt, het nieuwe merk omarmt en op de markt zal brengen. „Vanaf het eerste moment bereiken we meer dan zeventig landen.”

Op de sociale media van Nordic Nest zijn de eerste ontwerpen van Carl Philip en Oscar Kylberg te zien. De eerste collectie bestaat uit getufte en geweven tapijten, een serie serviesgoed in vier kleuren en zachte plaids gemaakt van gerecycled katoen.

Onder de naam Bernadotte & Kylberg hebben beide ontwerpers sinds 2012 al voor veel merken producten ontworpen. Het eerste gezamenlijke project was de stijlvolle serie schalen voor de Gustavsbergs Porslinsfabrik, genaamd ’Svenska djur’ (Zweedse dieren). Voor het Zweedse merk A-One hebben de twee vele collecties dunnere donsjassen ontworpen.