Diddy heeft 22-jarige vermeende vriendin niet bezwangerd

Hoewel Lori nu niet in verwachting is, zeggen ingewijden dat ze wel kinderen willen in de toekomst. Voor het model zou het haar eerste kind zijn. Diddy heeft er al zes, onder wie Lori’s ex Justin.

Al weken wordt gefluisterd dat Sean en Lori, de dochter van presentator Steve Harvey, aan het daten zijn. Ze worden geregeld samen gespot en zijn zelfs samen naar Italië en Mexico geweest. Ze hebben allebei nog niet op de geruchten gereageerd.

Diddy zag vorig najaar zijn knipperlichtrelatie met Cassie na ruim tien jaar stranden. Lori was tot vorig jaar verloofd met voetballer Memphis Depay.