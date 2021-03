Verloofde Thierry Baudet gefrustreerd: ’Zelf doet hij geen vlieg kwaad’

De verloofde van Baudet rekent keihard af met de toespraak van Koning, die je volgens haar geen cabaret kunt noemen. „Ik hou ook van humor, ik vind het leuk als er grappen worden gemaakt, er worden vaak memes over Thierry gemaakt. Daar kan ik heel hard om lachen. Maar dit is toch echt een ander niveau, die man had gewoon een hele haattirade”, vertelt ze bij Shownieuws.

Heijmans reageert ook op de bewuste uitspraak van Martijn Koning dat Thierry Baudet ’antisemieten teleur zou stellen’ omdat hij een Joodse vriendin heeft. „Zo meteen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. Dan voel je je als antisemitische kiezer behoorlijk in je bruine hemd gezet”, aldus de cabaretier tijdens de uitzending. „Ja, dat vond ik verschrikkelijk” zegt de verloofde van Baudet tegen Boulevard. „Ik hoor daar helemaal buiten geplaatst te worden, maar het tegendeel is wat ze doen. Ze halen alles erbij om hem maar in een kwaad daglicht te zetten.”

Dat Baudet dan ook wegliep uit de uitzending, vond ze van moed getuigen. „Ik waardeer hem enorm dat hij zich niet heeft uitgesproken verder erover. Het is prima dat je het niet met elkaar eens bent, maar doe dat niet op zo’n lage manier dat iemand niet eens kan reageren erop. Het doet mij ook heel erg pijn, omdat ik weet dat Thierry niet zo is.”

„Ik hou daardoor alleen maar meer van Thierry”, zegt ze er later bij Shownieuws over. „Dat hij is opgestaan, hij heeft gewoon zijn hart gevolgd hierin.” Ze noemt het ’walgelijk dat je op deze manier probeert iemand kapot te maken’. „En dat je daar dus ook de hele persoonlijke relaties bij betrekt. Ik vind het flauw, smakeloos en mensonterend. En ik weet ook hoe hij echt is. Het is een ontzettend lieve man, hij heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan, hij zou niemand onheus bejegenen en dat is misschien nog wel wat me het meest frustreert.”

Thierry zelf reageert zaterdag op Instagram op de woorden van zijn geliefde bij Shownieuws. Hij deelt de video en schrijft daarbij: „Heel mooi gezegd, lieve Davide Heijmans!”