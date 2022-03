Nieuwe serie over prinses Diana op komst

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Een nieuwe serie over prinses Diana is in de maak. De miniserie Who Killed Lady Di? speelt zich af in de periode na het overlijden van de ex-vrouw van prins Charles in 1997, zo meldt entertainmentwebsite Variety. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is.