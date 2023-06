Gravin Eloise grijpt in bij racistisch gesprek: ’Doe even normaal!’

In de aflevering voeren twee acteurs een gesprek over de nieuwe vriendin van één van hen, een donkere vrouw. De andere man is het niet eens met deze relatiekeuze. „Je gaat toch niet met een zwarte”, zegt hij onder meer. Met het gesprek probeert het programma te laten zien hoe omstanders reageren op dergelijke situaties.

Ook het nichtje van koning Willem-Alexander zit op dat moment toevallig op het terras. „Ik ga er nu wat van zeggen”, zegt Eloise tegen haar tafelgenoot, waarop ze opstaat en naar de mannen toeloopt. „What the fuck ben jij fucking racistisch”, zegt ze daarop tegen de jongen aan tafel. „Doe even normaal, joh. Dit is toch echt... Sorry, het spijt me, maar dit is zo racistisch.”

De 20-jarige laat daarop weten dat ze vindt dat de jongen „op z’n plek” gezet moet worden. „Een zwarte met een niet-zwarte, hoor je wel wat je zegt?”, vraagt een woedende Eloise tot slot. De gehele aflevering is maandag om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.