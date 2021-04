Mike Tindall: uitvaart was zoals Philip het gewild had

„Ik kijk terug op een dag die huiveringwekkend was, zonder publiek en met het houden van voldoende afstand”, zegt de voormalig rugbyspeler over de dienst. „Ik denk dat het de perfecte dag was, zoals hij het graag zou hebben gehad, als je dat zo kan zeggen.”

Zelf vond hij het een bijzonder lastige dag. „Het zou zijn hoed op de koets kunnen zijn geweest, zijn handschoenen, de pet op zijn kist, het zwaard, de hoornblazer, de doedelzakspeler”, somt hij op. „Er waren veel dingen die herinneringen aan hem naar boven brachten. Het was een trieste dag, maar ik denk dat het heel goed liep en er goed voor hem werd gezorgd. En hopelijk kijkt hij van bovenaf naar beneden en was hij tevreden over de dag.”

Mike, die een van de slechts dertig aanwezigen was, ging ook in op het feit dat de koningin tijdens de uitvaart helemaal alleen zat. „Mijn liefde voor haar is alleen maar groter geworden”, zegt hij daarover. „Ze zat apart, zoals dat op dit moment moet en moet gedacht hebben: Ik ga het goede voorbeeld geven. Ze is geweldig, echt geweldig.”