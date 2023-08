B&B vol liefde: Bram wil Yamie-Lee uit zijn bed hebben

Er hangt een gespannen sfeertje in de B&B van Leendert in de Ardennen. Eigenlijk hangt er in deze aflevering van B&B vol liefde elders ook veel spanning. Waar de een z’n twijfels heeft, hakt de ander een knoop door. Ook volgt er een radicaal besluit: Leendert wil even een ’break’.

Yamie-Lee zit met haar bips in het bed, tot groot ongenoegen van Bram. Ⓒ Videoland