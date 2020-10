Organisatie ADE: ’We wilden online toch hetzelfde gevoel creëren’

„Tijdens een reguliere editie weet je dat voor elke show die je bezoekt, je tegelijkertijd nog tien andere mist. Dit hebben we getracht na te bootsen deze online editie”, laten directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis weten aan ANP. Door de verscherpte coronamaatregelen moest de organisatie van ADE, dat plaatsheeft van 21 tot 25 oktober, telkens weer terug naar de tekentafel. „Als je Amsterdam tijdens vorige edities bezocht, werd je helemaal ondergedompeld door de zwart-gele vlaggen en events door de hele stad. We hebben geprobeerd dat gevoel opnieuw te creëren”, vertelt Kennis. Dus is er gekozen voor een uitgebreid en gratis online programma met onder meer workshops, live acts en -streams, panelgesprekken en filmvertoningen.

De uitdaging om het zakelijke gedeelte ADE PRO, dat een aanzienlijk deel van de conferentie uitmaakt, te digitaliseren is groot. De organisatie heeft daarom een soort zakelijke Marktplaats bedacht voor betalende ADE PRO-bezoekers, maar dan anders. Hier kunnen muziekprofessionals met elkaar in contact komen en proberen ze vraag en aanbod bij elkaar te brengen. „Zo hebben we het informele netwerken, dat bijvoorbeeld in de wachtrij voor een event gebeurt, geprobeerd na te bootsen.”

De directie zegt trots te zijn op wat is gepresteerd. „We hebben elke steen opgelicht en elke mogelijkheid die er bestaat meegenomen. En ja, we hebben zeker ook gesprekken over afgelasting gehad”, aldus Van de Ven. De voornaamste reden om de stekker er niet uit te trekken was ADE’s platformfunctie. „We willen er echt zijn voor al onze fans en artiesten. We bedienen en faciliteren een hele grote sector”, vertelt Kennis.

De impact van de coronacrisis op die sector is pijnlijk groot, zeggen de twee. „In goede jaren wil iedereen vereenzelvigd worden met de elektronische muziekcultuur. We zijn Nederlands grootste muzikale exportproduct. We hopen dat onze sector juist tijdens minder goede tijden op extra ondersteuning van de overheid kan rekenen.”