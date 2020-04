Stranger Things-acteur Joe Keery gehackt

Al snel bleek dat de 27-jarige Amerikaan was gehackt. „Zodra we op de hoogte waren hebben we het account gesloten en een onderzoek ingesteld”, laat een woordvoerder van Twitter aan Page Six weten. De agent van Keery laat weten dat de acteur ’s nachts gehackt was en dat er geen contact met de hacker is geweest.

Joe Keery is bekend geworden door de Netflix-hit Stranger Things. Hij speelt de rol van Steve Harrington.