Voormalig winnares Expeditie Robinson Tanja Dexters opgepakt

De politie viel binnen in garage Peters, het bedrijf van Michael. Ook bij zijn woning zouden agenten geweest zijn, zo meldt Het Laatste Nieuws.

In totaal zijn er vijf mensen gearresteerd. Zij worden verhoord, zo meldt een worodvoerder. „De actie werd uitgevoerd door een veertigtal politiemensen en daarbij zijn vijf drugshonden ingezet. Drie auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.” Er zijn zeven huiszoekingen verricht in de regio.

In Nederland werd Tanja bekend toen ze in 2011 meedeed aan Expeditie Robinson en het programma ook won.