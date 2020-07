Filmfestival Venetië aangepast om coronavirus

Zo wordt het aantal films dat voor de Official Selection wordt gekozen iets teruggebracht, ’maar niet met veel’ aldus de organisatie in een verklaring. Daarnaast wordt de Sconfini-sectie, waarin onder meer arthousefilms en experimentele films worden vertoond, geschrapt. Daarmee komen er meer stoelen beschikbaar om herhaalde vertoningen van films in de hoofdonderdelen van het festival te kunnen zien.

Het Venice Classics-onderdeel, waarin oude films opnieuw worden uitgebracht, is dit jaar geen onderdeel van het festival in Venetië. In plaats daarvan wordt het tijdens het Cinema Ritrovato-festival in Bologna eind augustus gehouden. De Venice Virtual Reality-competitie vindt dit jaar volledig online plaats.

Naast de gebruikelijke bioscopen zijn er dit jaar ook twee buitengebieden beschikbaar waar films vertoond kunnen worden. Op 28 juli wordt het volledige programma gepresenteerd. De 77e editie van het filmfestival vindt plaats van 2 tot en met 12 september.