Vrouw Wietze de Jager verlaat Qmusic

Op Instagram licht Lieke haar vertrek toe. „Het was destijds mijn droom om als eerste vrouw een programma bij Qmusic op de lunch te mogen presenteren. Ik ben er trots op dat dat gelukt is. Ik wil Qmusic dan ook bedanken voor de ontwikkelingsmogelijkheden die ik heb gekregen. En nu 2,5 jaar later is het tijd voor de volgende stap”, schrijft ze.

„De radio-ervaring die ik heb opgedaan bij Qmusic en daarvoor bij BNN wil ik inzetten om voor mezelf te beginnen”, vervolgt ze. „Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging in het nieuwe jaar.” Lieke Veld is de vrouw van Shownieuws-presentator Wietze de Jager die de zender eerder dit jaar verliet. Ze verwachten in mei hun tweede kind.

Programmadirecteur Iwan Reuvekamp van Qmusic reageert: „Lieke begon 2,5 jaar geleden als eerste vrouw op het lunch-tijdslot, bij Qmusic. We zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben. Nu heeft ze besloten dat het tijd is voor een volgende stap. Wij bedanken haar voor de mooie tijd en wensen haar alle geluk in de toekomst.”

Qmusic laat weten dat Lieke op projectbasis in de toekomst nog af en toe blijft werken voor het radiostation.