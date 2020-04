’Koningin Elizabeth zal Harry met open armen verwelkomen’

Nadat het paar in januari hun aankondiging had gedaan een stap terug te doen, legde de koningin een verklaring af waarin ze haar verdriet uitte over hun beslissing, maar wel erkende dat ’Harry, Meghan en Archie altijd geliefde leden van mijn familie zullen blijven.’ „Ik denk dat ze Harry ziet als de verloren zoon. Als hij weer thuiskomt zal ze hem met open armen verwelkomen”, stelt koninklijk biograaf Ingrid Seward in gesprek met Sky News.

Volgens haar zou koningin Elizabeth haar familie dan ook nooit openlijk bekritiseren. „Ik denk dat ze de kritiek op alles wat hij doet vreselijk vindt. Ze voelt zich misschien wel heel verdrietig, maar ze zal er nooit iets over zeggen. Zelfs niet tegen haar familie. Ze zal haar gevoelens voor zichzelf houden.”