Spider-Man breekt Spider-Man-record

De nieuwste Spider-Man bracht op de eerste dag 318.000 euro in het laatje. Volgens Universal Pictures ging de helft van de bioscoopbezoekers, 30.000 mensen, donderdag naar Spider-Man: Far From Home. Inclusief voorpremières hebben in totaal al bijna 70.000 mensen de film gezien.

Spider-Man blijkt ook op andere fronten een superheld. De opening dan 318.000 euro is de op een na beste van dit jaar. Alleen de hitfilm Avengers: Endgame lokte op de eerste dag meer mensen naar de bioscoop.