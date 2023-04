Premium Het beste van De Telegraaf

Musicalrecensie Opgefriste, maar vertrouwde ’Aida’ drijft op girlpower

— Wat: musical — Wie: Stage Entertainment — Spel: o.a. Gaia Aikman, April Darby, Naidjim Severina, Robin van den Akker — Info: aidademusical.nl

Door Esther Kleuver

Gaia Aikman is als Aida de absolute ster van de voorstelling. Hier zingt zij het nummer ’Dans van de mantel. Ⓒ Deen van Meer

Op de plek waar de musical Aida in 2001 voor het eerst in Nederland te zien was, vond zondag de heuse wereldpremière van de hernieuwde versie plaats in het Circustheater in Scheveningen.