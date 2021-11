NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst stapt in huwelijksbootje

Sjoerd gaat zijn jawoord geven aan de Bussumse tandarts Jasmijn Groen, maar is daar wat terughoudend over. Hij vertelt: ,,Collega Gert van ’t Hof zal me vervangen, want direct na de bruiloft gaan we er samen een paar weken vandoor. Heuglijk nieuws, ja. Het heeft lang geduurd, maar ik heb eindelijk iemand gevonden!’’

Het privéleven van de sportpresentator trok eerder de aandacht toen hij een relatie had met Dionne Stax. Die verbintenis werd door Dionne verbroken, wat nog voor ongemakkelijke situaties zorgde, toen zij, in haar Journaal-tijd, wel samen de studio deelden en de uitzending aan elkaar moesten ’overgeven’. Ook wonen ze vlak bij elkaar. De twee konden pas echt afscheid van elkaar nemen toen Dionne overstapte naar AvroTros en Omroep MAX. Inmiddels is ze samen met Steven Jansen, de helft van het succesvolle, Maastrichtse dj-duo Lucas & Steve.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Sjoerd en Jasmijn Ⓒ Instagram

En Sjoerd gaat dus trouwen. Hij staat zelfs te popelen om zich voor de rest van zijn leven te verbinden aan zijn grote liefde. De bruiloft met Jasmijn zit al bijna twee jaar in de planning. Tijdens een romantische reis door Vietnam, begin 2020, vroeg hij haar ten huwelijk.

,,En ze zei nog ’ja’ ook. Nu is het dus eindelijk zover’’, aldus de dolgelukkkige NOS-presentator, die bijna vier jaar met haar samen is. Volgens hem is zij nog steeds ’de allerleukste’ en ’de mooiste paradijsvogel’. Waar de huwelijksreis naartoe gaat, is een goed bewaard geheim. Maar dat het weer het Verre Oosten zal worden, ligt – gezien hun beider liefde voor Azië – voor de hand.