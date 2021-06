’Epstein verkrachtte en misbruikte minstens 6 vrouwen tijdens bezoek VK’

Ⓒ Getty Images

Terwijl in de Verenigde Staten de voorbereidingen op de rechtszaak met in de hoofdrol Ghislaine Maxwell in volle gang is, weet een Brits nieuwsprogramma te onthullen dat zij samen met de wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein naar verluidt minstens zes diverse vrouwen verkracht en seksueel misbruikt hebben in het Verenigd Koninkrijk. Iets waar de Londense politie volgens hen niets mee heeft gedaan. Is er sprake van belangenverstrengeling?