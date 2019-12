Jason Derulo verbaasd door commotie over ’anaconda’

Jason deelde vorige maand op Instagram een foto van zichzelf in een strakke zwarte boxer. De waterdruppels op zijn wasbordje vielen bij zijn fans in de smaak, maar vooral de anaconda - zoals hij hem zelf noemde - in zijn onderbroek zorgde ervoor dat de post massaal werd gedeeld. Hoewel de Talk Dirty-zanger wel had verwacht dat zijn fans de foto zouden waarderen, had hij deze commotie niet zien aankomen. „Ik had niet verwacht toen ik het postte dat het binnen een paar uur mijn meest gelikete foto ooit zou worden. Ik had niet verwacht dat Instagram hem eraf zou halen.”

Bekijk ook: Penis Jason Derulo te groot naar maatstaf Instagram

Een paar dagen nadat Jason de foto had gedeeld, verwijderde Instagram hem omdat hij de regels voor het tonen van naakt of seksueel getinte afbeeldingen zou overtreden. Jason was boos en zei dat het sociale medium discrimineerde. „Ik kan er niets aan doen dat ik zo groot geschapen ben.”

Vorige week kwam de zanger met de ultieme oplossing. Hij plaatste het kiekje opnieuw, maar nu met een plaatje van een sandwich over zijn geslachtsdeel heen geplakt.