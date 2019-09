BN’ers het water in om te vechten tegen ALS

Beau deed al vaker mee aan de zwemtocht van 2 kilometer. In 2017 riep hij alle Amsterdammers op in ’ons zwembad’ te springen. „Dit is gewoon ons zwembad hier in Amsterdam. Laat je niet kisten, overal waar je wil gewoon zwemmen!”

Zondag deden meer dan 3000 mensen mee aan de achtste editie van de Amsterdam City Swim. René Froger gaf het startsein bij het Marine Etablissement met een optreden. Froger deed in 2017 zelf ook mee aan de zwemtocht. Dat was voor hem echter een nogal zware klus, vooral omdat de zanger problemen had met zijn wetsuit. Tijdens de tocht moest Froger zich uit het pak laten knippen door zijn vrouw Natasja. Na anderhalf uur wist hij aan te komen met een wetsuit zonder mouwen en met een diepe V-hals.

De City Swim was dit jaar goed voor meer dan 1 miljoen euro. De zwemmers kregen koud water voor hun kiezen, dat rond de 18 graden was. Bij eerdere edities deden ook leden van het koninklijk huis mee. In 2014 zwom prinses Laurentien de tocht, en bij de eerste editie in 2012 toenmalig prinses Máxima.