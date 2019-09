Prins William eert rugbyspeler na hiv-onthulling

„Dapper als altijd”, schreef William zondag op Twitter. „Een legende op en buiten het veld. Je hebt onze steun, Gareth.”

De sporter, die in 2009 uit de kast kwam als homoseksueel, deelde een filmpje waarin hij vertelde dat hij besmet was met het virus. Voor zover bekend is Gareth de eerste sporter uit het Verenigd Koninkrijk die een hiv-diagnose zelf heeft bekendgemaakt.