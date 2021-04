Meghan keek thuis naar uitvaart Philip

Royals

Prins Philip bijgezet in crypte Windsor Castle

Prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, is zaterdag bijgezet in de koninklijke grafkelder in St. George's Chapel in Windsor Castle, ten westen van Londen. Dat gebeurde na een dienst van 50 minuten die werd bijgewoond door slechts 30 gasten vanwege de coronacrisis.