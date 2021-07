Slachtoffer van Bill Cosby Andrea Constand reageert op vrijlating

In een statement dat ze deelde op social media, schrijft Constand dat ze bang is dat de uitspraak ertoe zal leiden dat minder slachtoffers van seksueel geweld juridische stappen zullen nemen, of dat zij zich gedwongen zullen voelen te kiezen tussen een civiele zaak en een strafrechtelijke procedure.

Het Hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde woensdag dat Cosby niet vervolgd had mogen worden voor het misbruik van Constand, omdat hij in een civiele rechtszaak in 2005 een akkoord had ondertekend waarin was bepaald dat er geen verdere procedure tegen hem zou volgen. In haar statement woensdag benadrukt Constand dat zij en haar advocaten destijds niet op de hoogte waren van de overeenkomst.

In de verklaring bedankt Constand de andere vrouwen die hun verhalen over Cosby naar buiten hebben gebracht en de aanklagers in haar zaak ’die een veroordeling hebben bereikt, ook al heeft een vormfout uiteindelijk geleid tot een andere uitkomst’. Ze laat ook weten verder geen uitspraken over de zaak meer te willen doen.