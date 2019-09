VPRO zet oude weblog van Wim de Bie weer online

De Bie schreef vanaf 2002 zes jaar lang op zijn weblog, Bieslog. Met aanstekelijk enthousiasme schreef Wim verhalen, gaf hij commentaar op de politiek, maakte hij muziek, legde hij verzamelingen vast, deed hij interviews, filmde en fotografeerde hij, gaf hij culturele tips en wees hij volgers op de toen nog nieuwe mogelijkheden van het internet. De 6000 berichten en originele audio- en video-items van het destijds grensverleggende internetproject zijn nu weer online beschikbaar.

In 1998 gingen Kees van Kooten en Wim de Bie als duo uit elkaar. Wim is daarna nog een tijdje alleen doorgegaan op tv. Door de opkomst van online-weblogs kwam het idee op om een eigen ’krant’, met audio en video, op internet te gaan maken. Een voorstel dat door de VPRO met open armen werd ontvangen. Daarmee kreeg Wim zijn eigen programma op internet, een overstap die voor tv-makers destijds een unicum was.

Dikke Van Dale

Bieslog draaide op techniek die zo verouderd was dat de site in 2013 niet meer in de lucht kon blijven. Het is financieel onmogelijk om alle websites die de VPRO de afgelopen 25 jaar gemaakt heeft online te houden. Maar de ontsluiting van digitaal erfgoed gaat de VPRO wel aan het hart.

Bieslog ziet eruit zoals de site er destijds uit heeft gezien. Dat betekent dat plaatjes klein zijn en de video niet de hoge kwaliteit heeft die we nu gewend zijn. Sommige functies werken niet meer en op mobiel doet de site het ook niet goed. Bieslog geeft wel een mooi beeld van een periode waarin het internet nog niet gedomineerd werd door grote platforms als Facebook, Instagram of YouTube.

Het werk van Kees van Kooten en Wim de Bie is nog steeds springlevend; de Dikke Van Dale liet vorig week weten dat meerdere typetjes die zij bedachten in het woordenboek worden opgenomen. Hoofdredacteur Ton den Boon prijst het duo, dat decennialang samen tv-programma’s en langspeelplaten maakten, als „de meest productieve taalmakers van de 21e eeuw. Zij hebben tientallen uitdrukkingen aan het Nederlands toegevoegd of gepopulariseerd.”