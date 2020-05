Concertorganisator Mojo: Vaccinbesluit kabinet ’zeer heftig’

„Natuurlijk staat gezondheid altijd voorop”, stelt een woordvoerder van het bedrijf. „Maar dit is een heel pittig besluit. We wisten dat het lastig zou gaan worden, en we rekenden erop dat er dit jaar geen grote evenementen meer zouden kunnen plaatsvinden. Maar dit gaat nog zoveel verder.”

Mojo gaat ervan uit dat de overheid het bedrijf en de concertzalen financieel gaat steunen om deze periode te overbruggen. Ook wil de concertorganisator snel in overleg om duidelijk te krijgen van de overheid wat er nog wél kan. „Er zijn nog heel veel vragen na deze mededeling, die bijna terloops naar buiten is gebracht. Hoe zit het met kleinschaliger organiseren? Mogen concerten in het clubcircuit nog wel? En wat zijn dan de voorwaarden?”

Het concern heeft tot nu toe vrijwel alle gecancelde concerten van de afgelopen twee maanden kunnen verplaatsen naar een later moment. „Maar ook in die planning hielden we rekening met de mogelijkheid dat we in het seizoen 2020-2021 konden gaan inhalen. Die zekerheid hebben we nu dus ook niet meer.”

Mojo organiseert in Nederland vrijwel alle grote concerten en festivals. Populaire evenementen als Lowlands, Pinkpop, Down the Rabbit Hole en North Sea Jazz vallen hier onder meer onder.