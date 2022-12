Maarten van Rossem denkt vaak aan overleden zus

Naasten die Van Rossem is verloren, onder wie Sis, zijn „dagelijks aanwezig” in zijn hoofd. Zo zou hij het „heel normaal” vinden als Sis nu binnen zou komen. „Ik heb ook jarenlang gedacht dat ik mijn vader in feite gewoon op zou kunnen bellen.”

Ook denkt de historicus, die met zijn zus en broer het programma Hier zijn de Van Rossems maakte, vaak aan Sis als er dingen gebeuren waar ze „zeer uitgesproken opvattingen” over had.

Uitgesproken rijstijl

Zo had Sis volgens hem ook een uitgesproken rijstijl. „Ik ken niemand die vanaf het moment dat ze het startknopje had omgezet zo schold op haar medeweggebruikers”, zei hij. Dat was volgens haar noodzakelijk „om haar diepe rijangst te bezweren.”

De kunsthistorica en presentatrice overleed in mei op 77-jarige leeftijd, twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis was opgenomen. De bijnaam Sis kreeg Mary van Maarten en is een afkorting van het Engelse woord ’sister’.