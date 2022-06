Voormalig kindacteur Tyler Sanders (18) plots overleden

Donderdag werden de hulpdiensten gebeld met de melding dat een man niet meer ademde, zo meldt TMZ. Eenmaal ter plekke werd Tyler alleen in zijn huis aangetroffen, waarna hij overleden werd verklaard. Er zijn geen directe tekenen van kwade opzet of verdachte omstandigheden. Er zal een autopsie worden uitgevoerd.

Sanders was met name bekend van zijn rollen in 9-1-1: Lone star (Disney+) en Fear the walking dead (Prime). Voor zijn rol in Just add magic: Mystery city werd hij genomineerd voor een Emmy. Op zijn tiende al had hij zijn eerste rol te pakken in de sitcom JLW Academy.