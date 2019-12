Scarlett Johansson: ’De liefde van mijn leven’

Het stel houdt hun relatie normaal gesproken buiten de spotlights, maar dit keer zoenden de twee zelfs voor het oog van de camera. Volgens de New York post gingen ze daar ook nog mee door toen de reclame-onderbreking was begonnen.

De actrice was voor de zesde keer gastpresentator van SNL. Scarlett ontmoette de comedian toen zij voor de derde keer het programma presenteerde in 2010. Echter sloeg de vlam pas over toen zij in 2017 opnieuw host van de show was, vertelde ze aan The Hollywood Reporter.

Johansson en Jost hebben dit voorjaar bevestigd dat zij verloofd zijn. De actrice zal voor de derde keer in het huwelijksbootje stappen. Ze was eerder namelijk al getrouwd met Ryan Reynold en met Fransman Romain Dauriac, met wie ze in 2014 een dochter kreeg.