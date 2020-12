André Hazes verliet Monique voor alcohol

André en Monique gingen ten tijde van de breuk ’al maanden niet lekker’, maar het definitieve einde kwam toen de zanger in zijn eigen huisje apart van zijn vriendin op de bank zat en er nog eens goed over nadacht. „Ik zei: ’als jij niet kan leven met hetgeen wat mij gelukkig maakt, dan moeten we ermee stoppen.’ Het ging over alcohol”, aldus Dré.

Monique ging er volgens hem toen in mee. „Ze zei: ’oké, dan stoppen we ermee.’ Toen ben ik de deur uitgegaan en toen was het echt klaar. Toen dacht ik echt dat ik in mijn recht stond. Ik was er heilig van overtuigd.”

Bridget Maasland

Kort daarna begon André een relatie met Bridget Maasland, iemand die volgens hem ’ook best wel zo’n leefstijl had van een glaasje wijn en gezelligheid’. „Ik dacht: dit is het walhalla, ik kan zijn wie ik echt ben.” Maar dat bleek van korte duur, besefte hij. „Ik kwam er best snel achter: dit is eigenlijk helemaal niet het leven.”

Inmiddels zijn André en Monique weer bij elkaar en hebben ze zelfs plannen om samen het huwelijksbootje in te stappen.