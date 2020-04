Presentatrices missen elkaar bij jubileum Koffietijd

Ⓒ Nick van Ormondt/RTL

Koffietijd is na drie weken weer terug van weggeweest. Het liveprogramma van RTL 4, dat vanwege de coronacrisis niet op de buis was, viert naast de terugkeer ook zijn 10-jarig jubileum in de huidige vorm. Hoewel de mijlpaal wel kleinschalig wordt gevierd, moeten presentatrices Loretta Schrijver, Quinty Trustfull en Pernille La Lau elkaar missen.