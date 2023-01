Ex Gaby Blaaser openhartig over relatie: ’Ik was gebroken’

Dat zegt Danny in gesprek met medekandidaat Ali. „We waren anderhalf jaar samen en het is nu ongeveer zes maanden uit”, vertelt hij. „Ik ben goed gekwetst geweest.”

Waar de breuk dus al een lijdensweg was voor Danny, werd dit nog erger. Ongeveer drie weken later werd bekend dat Blaaser met zijn collega naar het strand was geweest. „Ze waren daar samen gespot en ik werd helemaal gek”, biecht hij op. „Ik wist niet wat ik voelde. Dat gevoel is niet te beschrijven.”

Op de vraag van Ali of Danny toen nog verliefd was op de influencer, antwoordt hij volmondig: „Tuurlijk! Het was drie weken uit!”

Zwanger

Tot overmaat van ramp, wat Danny betreft, onthulde Blaaser in december 2022 dat ze zwanger is. Niet van hem maar ’van een ander’, aldus Danny, doelend op zijn collega Robin. „Kun je nagaan hoe heftig dat is. Dat is ziek.”

Blaaser omschreef haar zwangerschap in december als ’het beste ongelukje ooit’.

In 2020 zocht Blaaser nog de liefde via de Videoland-serie The Bachelorette, daar hield ze echter geen langdurige relatie aan over.