Adoptiekind Eminem (17) komt uit de kast als non-binair

„Zie hoe ik me meer op mijn gemak voel met mezelf”, zegt Stevie in de video. Daarbij worden de hashtags #bi en #genderfluïde gebruikt.

Eminem adopteerde Stevie, het kind van zijn ex-vrouw Kim Scott, in 2005 toen hij weer even samen met haar was. Met Kim kreeg Eminem ook zijn biologische dochter Hailie. Daarnaast adopteerde Eminem de dochter van de zus van zijn ex, die in 2016 overleed aan een overdosis.