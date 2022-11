Balenciaga biedt excuses aan voor controversiële campagne

Het bedrijf schrijft op Instagram dat de teddyberen „niet in deze feestdagencampagne te zien hadden moeten zijn” en dat de campagne per direct van alle platforms is verwijderd.

Op een van de foto’s was een minderjarig meisje te zien met kleding van Balenciaga, terwijl ze een een riem vasthield met een knuffelbeer die een bdsm-ketting met hangslot droeg. Op een andere foto stond een verwijzing naar een gerechtelijk document uit een rechtszaak die in de Verenigde Staten beelden van kindermisbruik legaal maakte. „Onze excuses voor het tonen van verontrustende documenten in onze campagne”, reageert het modehuis.

Balenciaga zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de verwijzing naar de rechtszaak. „We gaan juridische stappen ondernemen tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de set”, aldus het modehuis dat zegt „misbruik van kinderen in welke vorm dan ook te veroordelen”.