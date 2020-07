Indrukwekkende trouwjurk Beatrice was last-minute-verzoek

Het zou een spontane ingeving zijn die Beatrice pas op het laatst kreeg. Daarom maakte ze last-minute nog een verzoek aan de Queen. En hoe kon de Britse vorstin dat haar kleindochter nu weigeren, die toch al zoveel had moeten inleveren op haar droombruiloft met Edoardo Mapelli Mozzi door de schandalen rond haar vader Andrew en het coronavirus. Een vriendin van de bruid zegt dan ook: „Het was voor hen beiden erg ontroerend.”

Dat Beatrice daarbij ook nog eens de tiara droeg, die koningin Elizabeth zelf droeg tijdens haar bruiloft met prins Philip in 1947, zou het extra speciaal hebben gemaakt. Een andere vriend daarover: „Beatrice praat zo vaak over haar oma, het is duidelijk dat ze een heel sterke band hebben. Dus wat betreft die jurk en de tiara; dat had niet beter gekund.”