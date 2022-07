Ghislaine Maxwell overgeplaatst naar gevangenis in Florida

Rechter Alison Nathan had aanbevolen Maxwell over te plaatsen naar een gevangenis in de Amerikaanse staat Connecticut, maar The Federal Bureau of Prisons besloot vorige week dat de socialite moet brommen in Florida. Maxwell zou vrijdag zijn overgeplaatst. In afwachting van haar proces werd ze eerder gevangen gehouden in een streng beveiligde gevangenis in New York.

Maxwell komt op 17 juli 2037 in aanmerking voor vrijlating. Eerder deze maand maakte ze bekend in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Bekijk ook: Ghislaine Maxwell gaat in beroep tegen veroordeling sekshandel