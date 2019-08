Annemarie Keizer deelt heftig verhaal achter litteken

„Dat litteken is een erfenis uit 2009 waarin door een prescan een goedaardige tumor ter grootte van een tennisbal werd ontdekt in mijn lever. Uit voorzorg moest eenderde van mijn lever worden verwijderd”, begint ze haar relaas naast een kiekje waarop het litteken goed zichtbaar is.

Annemarie vervolgt: „Mijn lichaam moest alle zeilen bijzetten om daarna te herstellen. Iets wat het in 2001 ook al had moeten doen. Toen was ik één van de vele aanwezigen in een kroeg waar tijdens Nieuwjaar een brand uitbrak. Ik liep diep tweedegraads brandwonden op waar ik maanden van moest herstellen. En dan was ik nog één van de gelukkigen!”

Alsnog vindt ze haar zwangerschap het heftigste wat ze heeft meegemaakt en heeft ze nog advies voor haar volgers. „Wat een veranderingen, wat een heftige bevalling en wat een wonderbaarlijk herstel! Mijn lichaam is dan ook iets wat ik niet voor lief neem. Ik verzorg het goed, vooral in de vorm van voeding en beweging. Wees zuinig op je lichaam; je hebt er maar één van.”

