Rox krijgt alle steun… maar niet van familie!

Bij het zien van de documentaire over haar vader liet Roxeanne Hazes woensdagavond op Instagram weten geen toestemming te hebben gegeven om archiefmateriaal van het gezin te gebruiken. „Het kwetst me dat deze wens is genegeerd en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid nog vaker gebeurt.”

