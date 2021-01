Anouk tegen kandidaat in TVOH: ’Zeg, dit is een familieshow!’

Syldiane verstaat Anouk helemaal verkeerd! Ⓒ RTL

Eindelijk zijn we bij de Battles van The voice of Holland (TVOH) aanbeland. Er is echter slecht nieuws voor de kandidaten die het al tot zover hebben kunnen schoppen: ze kunnen in een trio-ballad na coaching alsnog afvallen. Erg lijkt het ons als je in de pre-battle sneuvelt en roemloos naar huis moet.