’Kardashians kunnen nieuwe miljoenendeal tekenen’

Volgens een bron van Page Six hebben de Kardashian-Jenners binnen een jaar weer een dik aanbod te pakken en denkt de familie er zelfs over om een eigen mediabedrijf op te zetten.

Het bedrijf dat hun realityshow uitzond, E!, betaalde hen 150 miljoen dollar per jaar. Maar daar kon de zender in deze tijden niet meer aan voldoen. Daarom zou de familie na een rustpauze eventueel in zee willen gaan met grote partijen als Netflix, Amazon of Apple.

„Er gaat veel meer geld om in streamingservices en bovendien worden die programma’s wereldwijd uitgezonden. Ze staan open voor nieuwe mogelijkheden, maar voor nu nemen ze na het laatste seizoen even rust en maken ze daarna een beslissing over hun toekomst.”