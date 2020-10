Duitse Guus Meeuwis-cover valt in de smaak

Ⓒ ANP/HH

Nadat carnavalsband Bläck Fööss samen met Hape Kerkeling het bekende nummer van Guus Meeuwis, Brabant, heeft gecoverd ter ere van hun vijftigjarige bestaan, regent het complimenten. Het lied is wel enigszins aangepast, want Brabant is in de Duitse vertaling ingeruild voor Keulen.