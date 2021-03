THOMAS: carrière boven liefdesleven

Na een moeilijk jaar is Thomas Berge weer terug en vastbesloten het anders te gaan doen. Ⓒ Myrthe Mylius

Even leek het erop dat THOMAS BERGE (31), uit frustratie om de coronamaatregelen die zijn werk en inkomen stillegden, een carrière ambieerde als politiek commentator of wetenschapper. De hitzanger deed in eerste instantie mee aan de veelbesproken actie van bekende Nederlanders die zich in september niet meer aan de maatregelen wilden houden, maar bond later in.