Het Geluid van Qmusic wéér geraden

Nooit eerder werd Het Geluid twee keer zo snel achter elkaar geraden. Afgelopen woensdag om 14.30 uur raadde Rien uit Enschede het eerste Geluid van deze editie. Vanochtend om 8.30 uur was het de beurt aan Mieke. „Dat meen je niet!” riep Mieke uit, „ik moet minder vaak de was gaan doen!” Een verblufte Qmusic-dj Kai Merckx zei: „Sta je ook zo te trillen? Ik sta hier helemaal te shaken! Het is uniek dat het in één week twee keer geraden wordt. Zo zie je maar dat het echt alles kan zijn.”

Maandag start Qmusic met een nieuw geluid.

Mieke was er overigens niet het snelste bij van alle geluiden. In 2010 werd Het Geluid van ’het terughangen van een haak in een telefooncel’ binnen een dag geraden. Het was toen 3.200 euro waard. Het hoogste bedrag ooit was voor Kim uit Pijnacker. Zij verdiende 63.700 euro met ’het vastklikken van het lipje van een fotolijstje.’