Kanye: plaat is uitgebracht zonder mijn toestemming

Donda, vernoemd naar de overleden moeder van West, kwam zondag na meerdere vertragingen uit op de streamingdiensten. De eerste uren was dat zonder het nummer Jail pt 2. West postte op Instagram dat dat was omdat het team van DaBaby nog niet akkoord was, maar dat bericht werd later verwijderd en de track verscheen alsnog.

Tijdens de derde luistersessie voor het album afgelopen donderdag, bleek dat niet langer Jay-Z, maar nu DaBaby was te horen op het nummer Jail. Dat was een controversiële keuze, omdat DaBaby onlangs onder vuur kwam te liggen nadat hij zich homofobisch had uitgelaten tijdens een optreden. Op het album dat zondag uitkwam was gewoon weer de versie met Jay-Z te horen, maar later kwam dus ook de variant van Jail uit waaraan DaBaby meewerkte.

Donda is het tiende studioalbum van West en de opvolger van de gospelplaat Jesus Is King uit 2019.