Robbie Williams: door coronacrisis raakte ik in paniek

De continue stroom aan berichten over corona in de media en het feit dat hij zijn familie langere tijd niet kon zien, ’voedden zijn angst’. Hij was er in zijn hoofd zoveel mee bezig, dat hij op een gegeven moment dacht dat hij de symptomen zelf ook begon te krijgen. „En toen begon ik in paniek te raken en me zorgen te maken”, vertelt Williams.

Om zichzelf af te leiden luisterde hij veel podcasts. Ook zou hij tijdens quarantaine dagelijks urenlang hebben getekend om zijn zinnen te verzetten.Williams was in maart uit voorzorg in zelfquarantaine gegaan nadat hij was teruggekeerd van een reis naar Australië.