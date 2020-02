Ellie Lust in een nieuw seizoen van Ellie op patrouille. Ⓒ Foto avrotros

Ellie Lust heeft een derde seizoen van Ellie op patrouille gemaakt. Daarvoor is ze naar onder meer Aruba, Mexico en de Filipijnse hoofdstad Manilla gegaan. „Bizar wat ik daar heb meegemaakt. Een verdachte was doorzeefd met kogels. Ik was degene die zei: er moet een ambulance komen, hij ademt nog.”