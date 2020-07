Demi Lovato staat stil bij twee jaar na overdosis

„Vandaag is mijn wonderdag”, begint Demi haar terugblik. „Ik ben zo gezegend dat ik er een heb. Het toont hoe de doktoren van het Cedar’s Sinai-ziekenhuis mijn leven hebben gered.” Sindsdien is er veel veranderd voor de zangeres, die eerder deze week bekendmaakte dat ze verloofd is met haar vriend Max Ehrich.

Demi schrijft veel aan zichzelf gewerkt te hebben, maar zegt dat ze daarbij ook hulp van boven heeft gehad. „Dingen waardoor ik me weken of soms maanden down voelde, gaan nu voorbij als tropische stormen omdat mijn relatie met God mij oneindige veiligheid heeft gebracht. Je kan niet volledig van iemand anders houden als je niet eerst van jezelf houdt.”